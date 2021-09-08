台灣民意基金會今（8）日公布「感情溫度計」民調，結果顯示，台灣人對陳時中的平均溫度為61.26度，其中年長的族群對陳時中感覺較好，年輕族群則反之，台灣民意基金會董事長游盈隆更指出，這段時間對陳時中有好感的人減少了650萬人。資深媒體人謝寒冰認為，這是因為老人家大部分都有打到第一劑疫苗，但許多剛出社會的年輕人卻還在苦等，並因此面臨很大的壓力，而這些怨念會被轉化出來。

謝寒冰今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，老人家除非身體狀況不適宜，或有特殊因素，大部分都已經打完一劑疫苗，有最基本保護，且他們對這件事情也沒那麼關注，也沒有精力每天下午兩點看記者會，對陳時中的觀感不會太好，也不會太差，且目前台灣疫情與其他國家比起來也相對穩定。

謝寒冰指出，反觀年輕人一直在等疫苗，特別是剛出社會的，他們不敢隨便請假，且因為才剛就職請假很難，本來他們以為，若按照規矩來，1到9類打完了，慢慢就會輪到自己，但結果BNT疫苗要來的時候，又跳過他們，兩頭落空，因此對年輕人而言，心裡頭會忿忿不平，因為這會有一種相對剝奪感。

謝寒冰還發現，若這些年輕人所處的產業陷入困難，他們可能都是首先被放棄的一群，而這會讓他們感到惴惴不安、前途無望，「這對剛入社會的人而言壓力有多大？」且難道未來就要這樣忐忑不安的過日子？所以會把這些怨念轉化出來。

謝寒冰直言，如果有每天下午關注陳時中說什麼，要不對他產生反感很困難，因為這個人每天都不知道在胡說八道什麼，今天講的和明天不一樣，也不知道他每天的標準是什麼。