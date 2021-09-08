筆名「條子鴿」的酈姓退休員警，因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，8日又遭國防部「打臉」，指空軍從未有過酈姓飛行員，下午他的臉書開始湧入大批質疑留言，酈疑似招架不住，將臉書貼文改為限制回應，不再讓人輕易留言。

條子鴿的文章內容不斷遭到質疑，先是被發現從未在國道警察任職，卻寫說國道警察沿著省道，在電線桿掛水桶收錢，又1996年前後，他有一篇說自己經歷過派出所集體收賄，另一篇則說台海危機時，他在部隊待命升空，被質疑有分身術，而且1996年他根本沒下派出所。

8日下午國防部經立委查證，公開表示，我國空軍從來沒有「酈」姓飛行員，因為漏洞實在太多，酈的臉書不斷湧入大批質疑，有人問他2支申誡在哪？有人問他什麼時候開過戰鬥機？有人問他從警經歷還有官司問題。

疑似因為負面留言大量湧入，條子鴿在下午時已限制回應貼文，不再讓網友輕易留言，記者針對種種疑問，再度私訊條子鴿，目前仍無回應。