近日疫情再起，大專校院即將在下禮拜陸續開學，教育部長潘文忠今(8)日表示，大學可按照既定時程開學，但建議在中秋節（9月21日）前，先採行遠距或線上教學。清華大學與台灣師範大學晚間發布消息，皆延後實體上課時程。

潘文忠提到，如果大學是在9月中旬開學，建議中秋節前均採遠距或線上教學，用更多的時間來進行防疫準備，以因應學生因為中秋節連續假期南北移動後回校可能產生的狀況；中秋節過後，再恢復實體課程。

清華大學在官方臉書公布，將依教育部建議，9月13日開學後，一直到21日都採線上授課。等到中秋假期結束後，再視疫情狀況看看是否可恢復實體上課。

台灣師範大學則宣布，今日下午決議，為因應加強防疫工作，配合加退選時間，並避開雙十連假人潮流動，開學前三周（9／22～10／12）將全面線上授課。

台大則表示，即將在22日開學，目前作法仍是維持原案，前兩周以遠距教學為主，室內80人以上大班課程則一律轉為網路授課，預估全校3分之2課程都是遠距。

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