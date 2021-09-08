今天本土確診新增7例，全和新北幼兒園群聚有關，且範圍又再擴大至某社區。幼兒園群聚關聯圖。（指揮中心提供）

新北某幼兒園群聚今（8日）再增7確診，累計23人染疫，本土疫情再度升溫。有醫師就建議中央，只要社區出現1例Delta，就將疫情警戒升至四級防堵，指揮中心指揮官陳時中坦言，「若疫情不能控制就會考慮」。但和三級警戒不同的是，四級警戒不僅規定全面停班停課，各縣市更需「封城」，強制民眾待在家中、不得外出，嚴格程度可見一斑。

今天本土確診新增7例，和新北幼兒園群聚有關，且範圍又再擴大至某社區。此外，病毒基因定序也出爐，幼兒園感染鏈確定是Delta變異株，且與長榮機師案為不同群聚。

鑒於幼兒園群聚擴大，醫師潘建志就指出，應參考紐西蘭防疫策略，出現1例就升四級，進入封城狀態，用最短的時間防止病毒擴散出去。對此，指揮官陳時中認為，台灣疫情控制得很好，暫不打算升級，但新一波的疫情若不能控制，就會考慮。

和三級警戒不同的是，四級警戒不僅規定全面停班停課，各縣市更需「封城」，強制民眾待在家中、不得外出。（圖／指揮中心提供）

今年5月中全國才因多起社區感染升至三級警戒，台灣尚未進入四級警戒過，但根據指揮中心5月11日發布的「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」規定，達到四級警戒「本土病例數快速增加」的條件為，2週內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到感染鏈。升四級後，全國停止所有聚會活動，一般民眾非必要不得外出，且在室內皆要配戴口罩；當然，也全面停班停課，中央還會針對疫情嚴重縣市實施區域封鎖，管制人員進出，是謂「封城」。