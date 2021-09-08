中秋節4天連假還沒到，家樂福烤肉相關業績已攀升，針對宅在家過節，增加講求快熟和油切設計的電烤盤和瓦斯卡式烤爐數量，推出超過20款，食材除了進口肉品、海鮮和有機蔬菜外，台、日、韓、名店醬料也訴求低醣健康吃；5款彭湃搭配組，每組有8至13款商品，價位在900元至2000元間，8月底至今已售出上千組，帶動業績成長1成。
家樂福近一半肉類來自進口，牛肉匯集美、澳、日、荷，和去年引進2款、年銷百萬元，今年增量為8款的巴拉圭牛肉；進口海產包含瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等30國近80支商品，占總海產類約33%；主打的醬料萬家香、原燒燒肉醬、CJ韓式醃烤肉醬、Daisho燒肉一番Classic燒肉醬等，可加入文旦+蘋果調配和風水果醬，或加入檸檬與洋蔥，減少鈉攝取量。
主打的多功能電烤盤有去年賣出數千組的大家源油切電烤盤、新上架的大同雙面蓋式電烤盤、烤盤可分離的象印分離式鐵板燒烤組；與採用內設水槽的新品Iwatani岩谷無煙燒烤卡式爐，與妙管家攜帶式燒烤爐。22日前購買烤肉用具單筆每滿1000元送100元現金折價券。
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