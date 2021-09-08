塔利班(Taliban)在美國撤軍後，迅速建立政權，重掌阿富汗(Afghanistan)。崇尚嚴格伊斯蘭教遜尼派的教義的塔利班，不僅讓當地女權倒退多年，也讓本就屬少數的LGBT族群更受威脅。根據外媒報導，當地LGBT族群面臨逃亡，以逃避被石頭砸死的威脅。

《ABC》News報導透過阿富汗當地青年Ahmadullah的親身經歷，訴說著在塔利班掌權下的阿富汗，LGBT族群的生命是如何遭受威脅。

Ahmadullah分享，當聽到塔利班的消息時，他與男友正在餐廳用餐。當日(8月15日)塔利班即包圍了阿富汗首度。當下他隨即催促男友返家，之後再打電話報平安。但他再也沒有接過他的電話。在塔利班進入喀布爾(Kabul)那日，他的朋友告訴他，他的男友被從拖出家門，遭到毆打並且被斬首。從此之後，Ahmadullah為了保護生命，隱姓埋名，開始一段逃亡的日子。

在數周的逃亡過程中，Ahmadullah經歷要躲在溝渠、灌木叢中、或是廢棄房屋中避難，在一些驚險時刻他甚至與塔利班戰士僅有幾米遠。逃亡過程也因為飢餓與睡眠不足而更為虛弱。他曾在逃亡時被一名男子從桌子下的藏身處拖出來，並且嘗試刺殺他，導致他手臂受傷。他將對方推倒後沒有回頭的逃跑，並且聽到對方一直喊著「他在這裡，他在這裡！」

在他逃亡歷程中，獲得當地知名阿富汗裔美國作家暨LGBT活動人士Nemat Sadat協助，協助他取得可疏散的文件，並且嘗試抵達機場。但是在他的文件通過後，他卻被推回溝渠裡，並警告他要離開，不然將會被槍殺。Ahmadullah表示在外國軍隊撤軍後，狹窄的逃生之窗已經關閉；但他仍持續躲避，且表示「我必須等待並找到方法。我希望我能活下來。」

塔利班掌權的新政府內閣已經確認，但是具體執法細節還仍舊模糊不清。雖然塔利班承諾將會尊重婦女跟少數族群，但是在塔利班遵從的伊斯蘭教教義下，LGBT族群幾乎沒有生存空間。

Sadat指出，「若是當地女性通姦，(塔利班)會殺死女性。但是對於LGBT族群來說，僅僅存在就意味著自動被判死刑。」

德國當地報紙Bild指出，在7月份一名塔利班法官發誓要把男同性戀者施以石刑(用石頭砸死)，或是站在三米高的牆下被倒下的牆壓死的死刑。即便在阿富汗前任政府的執政期間，同性戀也可能被處以最高兩年的刑責。除了執法單位的壓制外，Ahmadullah也表示LGBT族群常面臨來自家人與社區的敵意，因此他表示只有除了對少數人公開，他對其他人都保密自己的性向。

Ahmadullah表示，「(塔利班)他們說我們是是廢物。」而他表示「希望世界能聽到我們的聲音，並且提供幫助。我們正在一個一個地死去。」

報導指出，有一小群來自澳洲與全球的專業人士，約有15人，Nemat Sadat也在其中，正在嘗試撤離阿富汗當地的LGBT族群。Sadat表示，在國際社會爭先恐後的營救前翻譯、記者、婦女與少數民族的情況下，阿富汗的LGBT族群幾乎沒有受到任何關注，他們可能是最脆弱的族群。而他們正在協助當地325~700多名LGBT人士撤離。

報導指出雖然有多國承諾要接收阿富汗的難民，但僅有少數國家明確表示LGBT族群的阿富汗人有資格，其中包含加拿大以及愛爾蘭等國。