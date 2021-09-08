前世界重量級拳王賀利菲德(Evander Holyfield)宣告復出，將與44歲的退役格鬥冠軍貝佛特(Vitor Belfort)來一場表演賽。今年58歲的賀利菲德是職業拳壇赫赫有名的人物，前美國總統川普(Donald Trump)也要帶著兒子小川普一起來擔任講評。這場比賽將於美國時間9月11日舉行，同時悼念20年前發生在紐約的恐怖攻擊事件。

Former President Donald Trump will be part of an alternate commentary feed for the Evander Holyfield-Vitor Belfort fight on @Triller PPV this Saturday night. pic.twitter.com/LEJ4N5Cpeu — Adam Stern (@A_S12) September 7 2021

賀利菲德最有名的一戰是在1996年打敗「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)，奪下WBA拳王寶座，被稱為「年度最大的爆冷」。1997年賀利菲德再度迎戰泰森，這一戰更有名是因為泰森不滿賀利菲德小動作太多，竟然在第3回合張口咬傷賀利菲德的耳朵（咬下一小塊肉），泰森遭判失格。

川普一向是個拳擊迷，上世紀90年代，他自己在大西洋城經營飯店時就辦過泰森的拳賽。後來選上總統，川普在動作影星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)的建議下，運用權力特赦已故黑人拳王傑克強森(Jack Johnson)，傑克強森是美國史上首位黑人拳王，因為娶了白種女人而獲罪。川普還宣稱自己下了重注，在1996年賀利菲德打敗泰森的那場比賽大贏2000萬美元（沒有證據，吹牛成分居多）。

這場拳賽算是意外促成的，本來該出戰的是退役拳王德拉霍亞(Oscar De La Hoya)，他在開打前幾天確診新冠肺炎，他已經打完疫苗仍遭感染，臨時才由賀利菲德補上。