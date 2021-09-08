新北市政府強化防疫，明（9日）起至15日為期一周暫停內用，包含永和比漾廣場、板橋大遠百、板橋中山店和新莊宏匯廣場都因應政策規定，暫不開放餐廳和美食街內用。

對此，板橋大遠百店、板橋中山店表示，相關規定一切遵照市府指示，防疫優先。館內餐飲品牌也會推出各式外帶便當餐點及優惠。

宏匯廣場配合新北市府防疫指示，為減少人員移動、降低接觸風險，9日至15日每日11時30分至19時提供「餐飲安心帶」服務，可致電館內餐飲專櫃訂餐，再依通知時間至商場一樓中央路入口取餐。可以多元方式付款，包含現金、信用卡、商場禮券、LINE Pay、街口支付、Pi錢包等行動支付付款。

宏匯廣場9日至15日每日11時30分至19時提供「餐飲安心帶」服務。（宏匯廣場提供）

另，明起至9月30日宏匯廣場推出「美食加倍樂活動」，超級匯會員於全館餐廳與美食街消費，可憑超級匯點數100點，現折抵餐點60元（原100元折抵30元）；消費者於全館使用Pi拍錢包綁定任一信用卡付款，單筆滿300元贈50 P幣，每會員每日限回饋1次，總限量4000份，送完為止。