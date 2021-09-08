海運市場熱，船公司積極擴充船隊。長榮公告，子公司董事會決議購入24艘貨櫃輪，預計斥資9.58億美元到10.98億美元間。

因應市場布局策略，長榮今天代替子公司發布重訊，董事會決議訂造24艘全貨櫃輪，包含2艘1800TEU（20呎貨櫃）、11艘2300 TEU及11艘3000 TEU全貨櫃輪。

長榮說明，每艘價格為2800萬美元至5100萬美元間，總金額約在9.58億美元到10.98億美元。

長榮目前運能為全球第7名，長榮今年將交付33艘新船，其中4艘2.4萬TEU船舶均將投入歐洲航線。看好市場表現，船公司積極買船造櫃，長榮今年屢次公告購入貨櫃輪，8月初才公告購入8艘貨櫃輪，包含1艘7000TEU以及7艘1600TEU貨櫃輪，總金額約9411萬美元。

長榮8月營收高達新台幣500.21億元，首度越過500億元關卡，較7月成長9.02%，年增164.78%，今年前8月營收高達2858.2億元，年增131.72%，單月、累計營收雙雙創下新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1100908