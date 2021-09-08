去年三倍券在蝦皮、PChome都不能用，今年有機會了。考量民眾五倍券使用方便性，經濟部擬讓境內電商平台今年也可以適用，前提是必須提出協助小農、小企業的專區，或上架手續費優惠。如此PChome、蝦皮購物、Yahoo奇摩等知名電商，將有機會讓消費者用五倍券消費。

去年三倍券排除電商使用，除非是藝文展演、體育賽事及旅遊等「白名單」例外。經濟部長王美花今天說，有在思考疫情後有無機會讓電商也可納入，目前已有大型電商提出方案，包括在首頁呈現振興五倍券專區，把小農、中小企業、餐飲等放入，給他們一些手續費優惠。經濟部認為這樣可以達到既協助小企業，又可以方便購買的雙贏目的，因此能提方案，希望都能納入。

經濟部表示，意思就是境內電商都有機會可納入五倍券範圍，前提是要有提出幫助小企業小農的專區或優惠，經政府檢視沒問題，就可以列入，但是境外電商仍不被允許。

國內境內電商指蝦皮購物、Yahoo奇摩、台灣樂天、momo購物、PChome等，估計參加意願都很強，有些已向經濟部提出方案。至於境外電商有Google、Apple、Netflix等，確定別想用五倍券消費或繳納。