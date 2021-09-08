新北板橋幼兒園疫情持續擴大，8日新增7名確診者，目前累計已有23人染疫，病毒基因定序也已確認是Delta變種病毒。教育部因此於今日發函至雙北教育局，要求幼兒園應加強防疫措施。

教育部發函至雙北教育局，要求幼兒園應加強防疫措施，包含教職員工每日量體溫至少2次、盥洗室每日清消至少5次、午休棉被家長需每週攜回清潔。同時提醒家長、教職員工及學生都應留意自身身體健康狀況並互相關懷，若有出現任何疑似COVID-19症狀，應在家休息避免到校上課、上班，並儘速就醫，在外則禁止搭乘大眾交通運輸工具。在校期間則應落實量測體溫、勤洗手，且除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，學校及幼兒園應加強學習場域及相關設施設備清消。

至於雙北地區幼兒園，教育部說明，基於學齡前幼兒年齡小，感染風險較高，為確保幼兒園教職員工生健康，雙北地區幼兒園除應依「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定落實辦理，應確實遵守「生病不上班、不入園」之入園條件。

教育部也已於今日函文予雙北教育局，應督導幼兒園加強辦理防疫措施如下：

一、落實教職員工每日體溫量測至少2次、健康狀況監測及異常追蹤處理。教職員工若有發燒及健康狀況異常，不得從事照顧或準備飲食服務。

二、調整課程模式降低師生肢體接觸(1) 遊戲及團體活動、午睡，應保持適當距離；2班以上之幼兒園午睡時間避免共用寢室，各班應有獨立空間（如使用各班之室內活動室）。(2) 調整課程模式，暫停全園性及跨班級活動，幼兒靜態活動應於桌面進行為原則，避免碰觸地板，降低師生肢體接觸之可能。(3) 共用之桌遊、教材、教具及學習區，應以個人或小組操作為原則，不可多人混用，換手操作前應先進行清潔及消毒。

三、 加強環境清潔消毒頻率(1) 每週應進行一次全園消毒。(2) 每日於幼兒入園前、用餐前後及學生離園後，應確實執行環境清潔及消毒；盥洗室每日均應增加清潔及消毒頻率，每日至少5次。(3) 幼兒之午休棉被等私人物品，請家長每週攜回清潔。

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