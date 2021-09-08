新北幼兒園群聚案確診感染Delta病毒，蔡英文總統今晚表示，雖然桃園機師與新北幼兒園病毒序列不同，但都是Delta病毒，確實讓人憂慮。她強調，對抗病毒不會分中央地方，也不分顏色，「我們會全力攜手來防堵疫情擴散，也請大家全力配合」。

蔡英文今晚在臉書呼籲民眾，「嚴防Delta病毒擴散，遵守疫情指引，阻斷疫情傳播！」她說，近來，陸續發生桃園機師確診事件和新北幼兒園群聚感染事件，雖然兩起事件病毒序列不同，但都是Delta病毒，確實讓人憂慮。

蔡英文指出，因應疫情升溫，指揮中心已經做出對應處置，也需要大家持續配合防疫，絕對不能掉以輕心，才能守住這波疫情防線。

她說，除了地方政府採取暫停開放公有場館、取消餐飲內用，以及對高風險地區篩檢等因應措施，指揮中心也盤點400間檢疫所，提供檢疫和隔離使用。對抗病毒不會分中央地方，也不分顏色，我們會全力攜手來防堵疫情擴散，也請大家全力配合。

另外，國內外疫苗陸續到貨，她要再次呼籲，「能接種疫苗的人，請記得去打。不論打哪一種，早一天施打，就早一天得到更多保護」。她也要提醒大家，為了降低「突破性感染」的風險，接種後防疫也不能鬆懈，一樣要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

蔡英文也喊話，過去我們能戰勝疫情，這次也一樣會守住防線，「我們一起來努力！」