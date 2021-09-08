美國維吉尼亞州里奇蒙市(Richmond)有一座最大的李將軍(Robert Edward Lee)青銅像，是南軍歷史最久的紀念碑之一，然而它現在被拆除，這是去年「黑人的命也是命」抗爭事件後，各州決定完全清除南軍與美利堅邦聯的所有歷史紀念物。

美聯社報導，這座李將軍戎將騎馬像6.4公尺高，樹立在12公尺高的基座上，是紀念碑大道(Monument Avenue)最雄偉的銅像，在 2006 年被列入維吉尼亞地標名錄，2007年被列入國家史蹟名錄。雖然從成立的那一天起，許多人就認為這座雕像是對南方奴隸制歷史的冒犯性美化，但該州公職人員長期以來一直反對拆除，維吉尼亞州的居民認為，無論好壞，維吉尼亞在南北戰爭屬於南方陣營是確定的歷史，移動這座紀念碑，就是抹去歷史。

不過，從去年發生喬治佛洛伊德(George Floyd) 在明尼阿波利斯 (Minneapolis)遭 一名警察的壓制而死亡後，整個風向就變了。事件的10天後，民主黨州長拉爾夫·諾瑟姆 (Ralph Northam) 宣布，將會拆除這座銅像，之後居民提起反對除雕像的訴訟，但是上星期，維吉尼亞州最高法院裁決，拆除銅像並無不妥。

Virginia is set to remove Richmond's Lee statue

當地時間星期三早上，大型起重機將11 公噸的銅像從其基座上吊起，由於體積巨大，要運送可能會切成兩部分。雕像被拆除後，工作人員會移除紀念碑底座的銘牌。

在南北戰爭時期，里奇蒙一直做為美利堅邦聯的首都，即使在戰爭結束後，該市仍然有很多邦聯紀念物，又以李將軍的雕像最多。自佛洛伊德事件後，該市已經拆除了十幾件邦聯的紀念物。

州長表示，雕像拆除後，如何利用空間會徵求公眾意見，基座是否也要鏟除還需討論。一些種族正義倡導者不希望完全移除，認為它可視為黑人的命也是命抗議運動的象徵。

李將軍於1870年過世，他的侄子，同時也是維州州長的福利茲‧李(Fitzhugh Lee)決定興建銅像以紀念李將軍，1886年組織了李將軍紀念碑委員會，並籌到 52000 美元的資金，這筆錢在當年相當多，因此特別聘請國際知名的法國雕塑家安東尼·梅西耶(Marius-Jean-Antonin Mercie)創作，

紀念碑於 1890 年從法國抵達時，估計有 1萬名維吉尼亞人協助搬遷，他們使用貨車和繩索，將雕像送到現在所在的位置。它也是紀念碑大道上，5座邦聯紀念碑中的第一座 。