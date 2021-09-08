插畫家Cherng日前替台北市立動物園「貘法少女待命名」活動命名成功「貘花豆」，掀起熱議。Cherng8日宣布將在10月28日在高雄夢時代舉辦個人畫展，內容就是來自於Cherng最受網友歡迎的風格創作《國插週報》，並首度展出18禁內容「從未公開，絕對保密！」

至於展覽中將展出18禁作品，Cherng笑說：「有考慮特別久的，有好幾次是已經畫好了也覺得內容很好笑，但在發出去最後一刻，考量到尺度不適合，忍痛刪除。 至於是什麼作品？真的只能進場欣賞。」

Cherng創作的《國插週報》是自2020年七月起，每週一於Facebook和Instagram發表的人間觀察。沒想到推出後一砲而紅，自己也笑說：「沒想到受歡迎程度始料未及？」但成功的背後卻是Cherng在2020年陷入前所未有的創作撞牆期，被自己逼急後開始發想有趣主題，透過Instagram徵求大家的生活經驗，結合詼諧幽默的繪畫風格，產出笑到死的插畫。