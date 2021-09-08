大陸國務委員兼外長王毅今（8日）在北京以視訊方式出席首次阿富汗鄰國外長會。王毅表示，大陸決定緊急提供價值2億元人民幣（約台幣8.5億元）的糧食、過冬物資、疫苗和藥品。

王毅稱，20年來，阿富汗境內的恐怖勢力未能清除反而不斷增加，阿富汗人民未能獲得發展和尊嚴反而徘徊在貧窮和困頓之中。國際社會的普遍看法是，美國及其盟友軍事干預的結束應當是真正承擔責任的開始。他們比任何國家都更有義務向阿富汗人民提供經濟、民生和人道主義援助，在尊重阿富汗主權獨立的前提下，幫助阿實現維穩防亂，走向良性發展。

王毅說，阿富汗鄰國應發揮獨特作用，為阿富汗重建提供良好外部環境，可透過六方面協調合作。一是幫助阿富汗加強疫情防控，阿富汗是全球新冠疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。各方可攜手合作，繼續向阿富汗提供抗疫物資和技術援助，「大陸決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗」，也願在中國南亞國家緊急應變物資儲備庫下，向阿富汗提供更多的抗疫和應急物資。

二是保持口岸開放，阿富汗經貿往來高度依賴陸路口岸，要在確保各國安全前提下，維持阿富汗的口岸暢通。大陸願積極研究恢復大陸與阿富汗之間貨運，支持其他鄰國與阿富汗加強通關能力建設，尤其是提供人道主義物資。

三是加強難移民管控，美國及其盟友應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿富汗難民的國家提供必要補償。大陸呼籲塔利班提升施政的包容性和可預期性，讓百姓真正安居樂業，從根本上減少難移民的產生。同時，應大力支持聯合國等多邊機制為此發揮積極作用。

四是盡快提供人道主義援助。大陸決定緊急提供價值2億元人民幣（約台幣8.5億元）的糧食、過冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，大陸願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

五是深化反恐安全合作。阿富汗局勢變化帶給國際和地區反恐形勢複雜影響。「大陸將敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割」，並採取有效措施予以約束打擊。各方也要加強情報共享和邊境管控合作，確保地區安全穩定。

六是展開禁毒合作，近期塔利班宣布，阿富汗將不再生產任何毒品，大陸對此應鼓勵支持，並幫助阿富汗農民展開替代種植，共同消除當地區毒品來源。同時，大陸願同各方採取聯合行動打擊當地的跨國毒品犯罪，保護地區人民生命健康和社會穩定。

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