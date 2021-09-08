一名家住在高雄某社區大樓的洪姓女子不滿鄰居一直發出疑似挪動家具「叩叩叩」的聲音，造成其失眠，因而錄下67段影音並向法院求償20萬元精神撫慰金。對此，高雄簡易庭認為，洪女無法證明該些錄音為鄰居所製造，判鄰居免賠。

判決書指出，住在4樓的洪女主張自2019年起，樓上的住戶就經常製造噪音，包括搬移家具在地面上磨擦出的聲音又或是敲擊聲，吵得她難以入眠，經常得將門窗緊閉，或是購買耳塞防堵魔音穿腦，不僅如此，家中的每一處都會因噪音產生震動，洪女前後錄下67段影音，向其提告求償20萬元精神撫慰金。

對此，遭控告的黃姓夫婦指出，洪女所指的噪音為在上班上課時段所產生，但夫婦倆人為上班族，該時段均在外上班，而小孩也在學校上課，並無人在家發出聲響，且洪女也未提出分貝測試結果證明音量已符合法定的噪音標準。

高雄簡易庭法官認為，該棟社區大樓有14層樓，每一層樓有3戶，難以音檔認定噪音一定來自於樓上，亦可能是其他樓層或住戶造成，且黃姓夫婦的確在洪女指出有噪音的時段都不在家，判洪女敗訴，黃姓夫婦無須賠償。可上訴。