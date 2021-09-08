新北幼兒園群聚案確診感染Delta病毒，引發民眾恐慌，具有公衛專業的副總統賴清德今晚表示，在台灣，我們有優秀的醫護人員及公衛專家，疫苗施打覆蓋率也逐步上升，即使面對新的威脅，民眾只要配合防疫的基本功，還是能有效地降低傳播與感染。

賴清德今晚在臉書表示，面對最新的一波挑戰，疫情指揮中心與地方政府，都已執行了匡列與防堵，該疫調、應隔離的工作也都在積極進行當中，正因為了解變種病毒的威脅，所以更需要用科學、數據與理性來面對。

他說，在台灣，我們有優秀的醫護人員及公衛專家，加上民眾生活自律、防疫意識充足，疫苗施打覆蓋率也逐步上升，所以即使面對新的威脅，勤洗手、戴口罩、保持社交距離等基本功，還是能有效地降低傳播與感染。

賴清德強調，從疫情開始肆虐至今，台灣就面對一波又一波的風暴，我們用科學與信賴去克服威脅和恐慌，用合作與團結去阻斷和防堵，用專業與善良提供治療和幫助。此時此刻，要請國人提高警覺、謹慎面對，台灣才能再次抵禦病毒的侵擾。

他也拜託國人，對不正確的訊息，「請多問、多查，不亂傳」；對逐批到貨的疫苗，請依序盡速施打。防疫不能鬆懈，這是攸關健康與生命的戰役，「我們一起提高警覺、團結抗疫」。