陳文政指出，台中變成只要有隔板就可以擠在一起？他批評教育局本末倒置、防疫政策僵化！(陳世宗攝)

目前台中市高中以下各級學校，皆要求在用餐時間擺放隔板。有家長向市議員陳文政反應，用餐時間雖擺放隔板，但座位距離都沒有拉開，變成教室空間還很大，全班卻「擠在一起」用餐的怪象。市議員陳文政說，中央防疫指引明明是「無法距離1.5公尺情況下，不得已再使用隔板」，怎麼台中變成只要有隔板就可以擠在一起？他批評教育局本末倒置、防疫政策僵化！

教育局表示，因應疫情，市府訂定「台中市高級中等以下學校110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫指引｣，各校班級應由固定人員執行配膳作業，配膳前落實手部正確清潔、量測體溫、戴口罩、桌面及環境清消，及學生飯前落實正確洗手、配膳過程不說話、不嬉戲等措施，且各校午餐用餐時間維持用餐環境通風、使用隔板或維持社交距離、用餐禁止交談，用餐完畢落實桌面清消。

台中市議會今日進行議會總質詢，市議員陳文政對校園用餐時間防疫工作提出質疑。陳文政表示，中午用餐時間，是學生在校脫下口罩最久的時段，所以9月2日才要求教育局，學校用餐防疫，應優先拉開1.5公尺的距離、或利用閒置教室分區用餐，加上目前少子化、小班制，以學生法定使用空間2.4平方公尺來看，應該多數的學校都可以做到。

未料數日後，陳文政接獲家長反映，學校在午餐時間仍只有使用隔板，變成「用隔板擠在一起吃飯」，教室內仍有很大卻不拉大距離。陳文政批評，根本是本末倒置、防疫政策僵化！

陳文政強調，隔板能否有效防疫現在爭論不休，但「拉大距離」「加強通風」是全世界專家一致認為有效的防疫措施。可是台中市教育局僅要求學校要使用隔板，對議員「優先放大用餐距離」的建議選擇充耳不聞，遲遲不要求學校盤點空間放大用餐距離，最終就變成「偌大的教室，卻擠在一個小區塊內用餐」的荒唐現象。

陳文政表示，雖然新冠肺炎在年紀較小的病例中大都是輕症，但學校防疫若不確實，就會變成病毒轉運、散布的最佳管道，攻陷各社區和家庭內。他也強調，放大用餐距離是很基本、很簡單的工作，就怕教育局只重視「隔板」形式，而忽略防疫的基本功。

教育局強調，考量新北、桃園兩市近期接連發生校園疫情，為落實校園防疫措施，午餐用餐時除設置隔板，也將請各校盡可能拉大學生座位間隔距離，守護學生衛生安全。