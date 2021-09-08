即日起每周六、日，每天固定在長短樹公園提供50份碗粿販售。（張毓翎攝）

台南市後壁區頂長社區年過6旬的林素珍，以前在住家對面開店賣碗粿，8年前她收掉攤子，照顧重病的婆婆。社區近年發展米食文化，邀請她的古傳碗粿重出江湖，不僅來農遊體驗的遊客說讚，連台南市長黃偉哲等政商名流也吃過，為讓更多人嘗到道地古早味，社區9月起每周六日將在長短樹公園限量販售。

林素珍結婚後與丈夫出外批發水果，後來為了帶孩子，改在家附近做起小本生意賣碗粿。她說，以前生活物資匱乏，阿嬤的碗粿雖然只有油蔥和少許肉末，但滋味永遠忘不了，長大後做給家人吃時，即使配料改變，依然沿襲舊時阿嬤使用古老大灶鍋等傳統作法。

約8年前，林素珍的婆婆健康出狀況，她決定收掉攤子專心顧婆婆，直到3年前社區辦米食活動，特別請來林素珍教學員做碗粿，社區不定期向她訂做碗粿，作為米食文化的推廣媒介。頂長社區發展協會總幹事張美雪說，素珍阿嬤的碗粿不僅黃市長曾吃過，連副總統賴清德、立委陳亭妃等大咖人物都吃過。

除了政商名流，還有電視節目和Youtuber都來社區，找林素珍一起錄節目，林素珍笑說：「看到這麼多人吃她的碗粿，真歡喜」由於她的碗粿須提前預訂，民眾看到報導節目，跑來社區要找「那傳說中的碗粿」，因此社區和林素珍決定即日起每周六、日，每天固定在長短樹公園提供50份碗粿販售。

張美雪說，素珍阿嬤的碗糕原料使用台南農業改良場育種出的台南秈18號優質、有產銷履歷的在來米品種，歡迎大家前來嘗鮮。