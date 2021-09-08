新北幼兒園群聚案持續擴大，藝人黃鐙輝今(8日)也傳出因為就讀小一的兒子黃尚好同學父母，曾在8月底與確診案例到大佳河濱公園遊玩，被預防性匡列中。他的老婆萁萁稍早在臉書證實此事，同時也向媒體吐露與老公等不到疫苗打的處境，未料無心一句話卻意外惹來網友出征，令萁萁火大反擊。

黃鐙輝老婆萁萁稍早在臉書證實全家昨晚被預防性匡列中，要居家隔離5天，「因為學校是老二班上的同學，雖然同學全家PCR都是陰性，但這次防疫非常嚴謹，因為變種已經會傳染給孩子，陰轉陽也是有可能的。」

據ETtoday報導，萁萁還提到與老公每週都有快篩檢查，雖然每次都過關，但還是很擔心傳染給小孩，因為不僅她打不到疫苗，連老公身為第九類也等不到疫苗打。

未料萁萁無心一句話竟引來網友出征，直接在她臉書下方留言開嗆：「打不到疫苗…因為AZ高端你們看不上眼啊。除非很年輕的人，一大堆說打不到疫苗的人，都是當初只選莫德納的幾百萬人。自己挑疫苗都不用檢討？」萁萁也不是省油的燈，正面回擊：「不是可以自己挑？我的身體想打什麼安全，我自己當然自己挑選，你是疫苗魔人？身邊很多朋友打莫德納、AZ、高端，我都尊重啊？奇怪餒。」

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