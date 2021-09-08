住戶陸續搭乘公車前往集中檢疫所。（王揚傑攝）

住戶陸續搭乘公車前往集中檢疫所。（王揚傑攝）

新北市板橋區某大樓Delta病毒入侵，新北市政府今（8）日緊急成立前進指揮所，擴大篩檢並清空社區B棟大樓，新北市交通局緊急調度40輛公車及大型巴士，自下午4時起，陸續將400餘名住戶、保全及工作人員送往集中檢疫所，新北市府副祕書長朱惕之表示，住戶將送往北部鄰近縣市的檢疫所，預計午夜前可載送完畢。

傍晚時，B棟1名70多歲的老先生拒絕接受PCR篩檢，也不願入住檢疫所，板橋衛生所人員苦勸無效，向轄區海山警分局求助，員警穿戴全副防護裝備進入，老先生見警察到場，態度隨即放軟，同意接受篩檢和入住檢疫所，但口中仍不停碎碎念抱怨。

晚間9時許，已有200餘名住戶搭乘公車及大型巴士前往集中檢疫所，每輛公車僅坐10人，海山警分局在場協助維持秩序與交通，海山分局長 李忠萍表示，下午因核對住戶名單又遇下班車潮，載送速度較慢，但晚間速度已經加快，住戶配合秩序良好，預計午夜12點前就能載送完畢。

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