男星霍建華踏入演藝圈超過19年，除了剛出道時在台灣演過幾部偶像劇，2004年就轉戰大陸，作品數量也開始迅速累積，他也成為「女神收割機」，和他搭檔過的女星幾乎是大咖；不過，霍建華合作的女星中被網友公認最美的不是他的老婆林心如，而是和他在《仙劍奇俠傳3》譜出虐戀的唐嫣，該劇也被視為唐嫣顏值顛峰代表作。

霍建華對事業很有看法，所以早年就跨海到大陸發展，帥氣外型和可圈可點的演技，讓他沒多久在影視圈都不斷有拍戲機會，至今說他是一流男星也不為過；而盤點19年來和他搭檔過的女星，個個幾乎都是家喻戶曉的大咖，像是關之琳、范冰冰、唐嫣、楊冪、劉詩詩、林心如、景甜、陳喬恩、趙麗穎、馬思純和周迅等。

唐嫣是網友公認霍建華搭檔女星中最美的。(圖/ 摘自唐嫣微博)

不過，在和霍建華合作的眾多女神中，他的老婆林心如卻不是網友公認最美的，大多數人認為今年37歲的唐嫣，當初和霍建華在《仙劍奇俠傳3》中共譜三生三世的虐戀外，那時期在劇中的她，氣質高貴又神秘，美若天仙的外貌更被讚為「顏值巔峰」，不僅劇情感動觀眾，外貌更擄獲眾人的心。

霍建華和唐嫣在《仙劍奇俠傳3》譜出虐戀，感動不少觀眾。(圖/ 摘自微博)

霍建華和林心如結婚後，戲劇作品也減少許多，近期在老婆林心如的新作品《華燈初上》中特別演出，是他繼2012年後首度在台灣電視劇亮相，讓不少粉絲都很驚喜也很期待。