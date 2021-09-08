新北幼兒園爆發群聚感染，台大小兒感染科醫師李秉穎表示，大家有點太過恐懼Delta了，國外擋不住Delta的主因是民眾打完疫苗就不戴口罩了，但事實上戴口罩的保護效果與打疫苗差不多，所以大家別放棄戴口罩。台北市議員王世堅表示，他先前在其他節目上聽到李秉穎這段話時，也感到到十分訝異，並呼籲官員和專家講話要小心，否則容易讓人誤解。

王世堅今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，口罩確實很重要，口罩就像是盾牌一樣可以阻擋病毒進來，但真的要解決問題，我們要有矛，萬一病毒攻進人體，我們也要有武器對抗，李秉穎可能不是惡意的，是要強調口罩的重要性，那個節目自己剛好也在場，其實聽了之後是有點訝異，且連該節目的主持人都很訝異。

王世堅認為，李秉穎的原意應該是，即便打了疫苗，也不要把口罩卸下來，是出自好意，不過台灣的專家很多，我們也不只採納1、2位專家的意見，應該廣納建言，很多專家過去到現在一直堅持疫苗的重要性，疫苗能讓我們主動出擊，恢復正常生活，這樣經濟才能正常運作，如果病毒肆虐，經濟會大幅衰退，而且大家也希望正常生活。

王世堅指出，有時候官員或專家發言要很小心，如果講一些事不關己的話，這就不好，本來是好意也會被理解成惡意，以為說疫苗採購不足拿這個來當藉口，但事實上他原意不是這樣，希望更多專家發表看法，社會不會偏聽的。