美國新冠肺炎疫情嚴峻，但是疫苗放到眼前也不肯接種的大有人在，美媒ESPN球評史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)對此又氣得抓狂，在這方面職業聯盟運動員做了最壞的示範。東京奧運、帕運的上萬名運動員都接種疫苗，為何美國境內的職業運動做不到？

史密斯說在節目上說：「唯一沒被強制接種疫苗的只有球員，理由就是球員工會。球員工會到底在保護誰？我告訴你們事實吧，他們沒在保護球員，也沒在保護我們。結果他們染病了，他們還會影響身邊的人。」

美國NFL美式足球、NBA籃球、MLB棒球的球員都有工會撐腰，例如MLB國民隊已經下令全體員工「不打疫苗就不續聘」，但他們管不到球員，MLB只能呼籲各隊盡量達到85%疫苗覆蓋率。

NFL聯盟以政策鼓勵球員打疫苗，包括有打疫苗、未打疫苗的球員戴著不同顏色的手環。現在又規定打過疫苗的球員只要每周檢測一次，未打疫苗的球員則必須每日檢測。前一個政策被球員工會批評「歧視不打疫苗的人」，後來的政策被工會批評是「誇大疫苗的效果」。

史密斯說：「球員講這種話真是可恥，說什麼這是個人選擇，你明明就會影響到站在你隔壁的人！如果你打了疫苗，就算染病也有很大機率自行在家中休養康復，不必占用醫院床位和資源。現在的情況是我們該多打一針了，我自己也準備好要再打一針。」