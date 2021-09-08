太陽會向地球釋放一種被稱為「太陽風」的超高速電漿流，大多時候，地球的磁屏蔽會阻擋其進入地球造成危害，使這些粒子散播至地球兩極，最終化為美麗的極光，然而每隔一世紀左右，太陽風強度會變成「太陽風暴」，導致全球陷入「網路末日」，科學家警告，下一波的太陽風暴可能將對地球造成重大災難。

科技新聞網站《生活科學（live Science）》報導，加州大學歐文分校助理教授喬蒂（Sangeetha Abdu Jyothi）在研究論文中表示，嚴重的太陽風暴會造成全球網路癱瘓，這種極端的太空氣候，可能對地球造成災難性的後果。

喬蒂表示，重要的是，一旦太陽風暴來臨，全球將會是多麼的措手不及，不僅是網路，許多基礎設備在大規模的太陽風暴面前毫無抵抗之力；但在過去中，如此極端的太陽風暴幾乎從未發生，根據科學家估計概率，極端的太空氣候影響地球的概率約每10年1.6%至12%。

在近代歷史中，僅記載2次重大太陽風暴紀錄，分別在1859年和1921年，前者被稱為卡靈頓事件，也是有紀錄以來最大的一場風暴，對地球造成強烈的地磁干擾，導致電報線路突然起火；而1989年3月也發生小規模的太陽風暴，造成加拿大魁北克省停電9小時。

鑒於如今人類文明愈發依賴網際網路，上述所說的太陽風暴，若發生在此時，將會對全球造成重大災難，因為如今大範圍的地磁風暴對新基礎建設的潛在風險，很大程度上未獲得解決。

喬蒂舉例，「如果美國網路中斷一天，受影響的經濟規模預估超越70億美金」，因此試想，若全球網路幾天，甚至是幾個月無法運作，將會對整個世界造成什麼樣的嚴重後果？

伴隨著全球網路基礎建設不斷擴張，人們越來越依賴網際網路，營運商應該認真看待極端的太陽氣候威脅，由於高緯度地區比低緯度地區更容易受到影響，因此在低緯度地區架設更多電纜或許是一個解方，並對此進行情境測試。

喬蒂補充，如果下一次太陽風暴很不幸地在這裡爆發，地球上的人們約有13個小時的時間，能夠為這避無可避的危機做好準備。