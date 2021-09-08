78歲香港資深男星陳惠敏曾是黑幫大老，以《古惑仔》系列電影中的東興大哥「駱駝」一角被台灣觀眾熟識，去年9月他證實罹患肺癌，近日在在深圳吃火鍋被網友捕獲，近況也跟著曝光。

陳惠敏去年承認患肺癌，慶幸發現時是肺癌初期，有及時接受治療，目前已戰勝病魔，最近就有網友在深圳巧遇他吃火鍋，當時陳惠敏和友人開心聊天，時不時還搭配手勢動作，看起來很有精神，網友也曬出和陳惠敏的合照，照片中，陳惠敏身形雖然有些消瘦，但氣色很好，看來康復情況理想。

陳惠敏吃火鍋被捕獲，氣色看起來不錯。（圖／翻攝自抖音）

陳惠敏去年9月無預警閃電結婚，才讓外界知道原來其50年老伴吳國英過去根本沒名分，並傳出他罹患重病，結婚是為沖喜，雖然沒證實沖喜傳言，但他後來親口認了罹患肺癌，也表示經過治療後已經沒事了。

陳惠敏曾當過香港皇家警察，後在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大，成為金牌打手「雙花紅棍」，黑白兩道通吃，自幼學拳的他曾創下紀錄，僅花35秒時間就擊敗日本拳王森崎剛，功夫實力還能和武打傳奇李小龍齊名，李小龍也曾公開稱讚陳慧敏是當時最能打的演員，甚至在香港還有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」的說法。