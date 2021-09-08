移民署北區事務大隊大隊長林澤謙(左1)拜訪桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花(左2)，感謝協會協助新住民參與築夢計畫與防疫工作。

來自大陸的新住民鄧淑達，人稱「鄧爸」，因熱愛精釀啤酒，曾遠赴德國啤酒釀造學院，進修鑽研純釀世界，獲得德國純釀啤酒技術認證的釀酒師執照，在桃園市龍潭區創立「鄧爸麥酒 DB BREWERY」品牌，屢次在世界啤酒大賽曝光與獲獎，為國爭光。

鄧爸一直想要與臺灣小農合作，開發具臺灣特色的水果啤酒，他與愛烹飪的女兒茵文，參加移民署「第 7 屆新住民及其子女築夢計畫」，並獲得肯定，父女攜手改良純釀技術加入臺灣在地水果，為臺灣釀造出獨特且富有創意的在地水果啤酒。有4 個小孩的鄧爸，對於新住民築夢計畫的協助表達了感謝。他說，自己朝夢想又邁進一步，不但提升臺灣水果農產的附加價值，也解決生產過剩的問題。

鄧爸致力於水果啤酒的開發。平時愛烹飪的女兒，從小耳濡目染，對釀酒也有一定的基礎功力，父女透過移民署築夢計畫購買了 自釀啤酒所需的糖化鍋具，以及自釀發酵桶，並向臺灣小農收購水果，對葡萄、橘子、草莓與鳳梨進行測試。這段期間，父女從水果採收、測試、糖化、釀製，到最後的裝瓶包裝都齊心協力完成，圓夢的同時，也大幅增進親子感情。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙為感謝桃園地區相關協會，對於推動新住民築夢計畫不遺餘力，以及擴展築夢計畫為新住民提供夢想實踐的機會，於今(8)日與桃園市服務站主任黃英貴分別前往 「桃園市新移民女性關懷協會」、「桃園市新住民慈善關懷協會」及「桃園市新住民協會」等3協會拜會理事長及所屬會員。林澤謙十分感謝各協會平時對於新住民及在臺生活工作之移工朋友，伸出溫暖的雙手，讓他們可以快速的適應臺灣生活，也協助移民署署順利推展各項服務。桃園市服務站主任黃英貴則表示：「有夢想的新住民可透過築夢計畫讓政府助您一臂之力。」到移民署網站即可獲得相關資訊。

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