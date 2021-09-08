沉潛一年多的前高雄市長韓國瑜晚間在臉書表示，過去3年多與大家經歷很多時光，受到各界好友的幫忙，在台灣，他以公益代替感謝，在海外，他日前收到美國僑胞朋友的演講邀約，他將以行動向海外支持者表達謝意，同時孩子也將赴加拿大深造，既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段，也藉機接種2劑疫苗。

據悉，韓國瑜目前人已在國外，預計出席17日至19日在美國芝加哥舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，這場年會也將邀請前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨立委陳以信等人，透過網路連線一同探討中美爭霸和新冠疫情對美中台關係的衝擊。

韓國瑜表示，他常常在臉書上，看各位給他的留言，總是充滿着溫暖的支持和愛護，而這份支持與愛護，無論是來自在台灣或是所有海外僑胞朋友，他都常念在心。

韓國瑜表示，正因如此，他向大家報告，前陣子收到美國僑胞朋友熱情的演講邀約，僑胞朋友這一路對他的關愛與支持，他深懷感謝，加上他家小朋友此時也正要負笈海外，展開離家求學的人生新章。

他指出，過去3年多共同經歷了很多時光，各位也都明白他的處境。他受到各界好朋友許多幫忙與關照，內心一直充滿感激，卻一直無法向很多海內外好朋友當面表達謝意，心中一直惦記。

他說，在台灣，他以公益代替感謝，探訪台灣民間所有需要幫助的小角落，並協助運送物資給一些受到疫情衝擊的弱勢朋友；在海外，這一次他接受僑胞朋友美國演講的邀請，以行動向海外許多一路支持我的僑胞好朋友們表達謝意。

他表示，既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段。這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情。各位一路與他同行，相信都能明白他的心意，他也將會在旅程中分享點點滴滴。

對於支持者關心接種疫苗與否，韓國瑜還在底下留言說，因為這次孩子要去加拿大讀書，而在加拿大入境必須要打完2劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的2劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。