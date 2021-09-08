台灣北部8日因颱風外圍環流影響晴朗無雲，黃昏時刻的色彩也特別動人。（鄭任南攝）

第14號颱風璨樹則發展快速，已於今晚（8日）升級為強颱。（氣象局提供）

第14號颱風「璨樹」晚間正式升級為強烈颱風！中央氣象局資料顯示，璨樹的中心氣壓為930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，最快明（9日）晚上就會發布海警。週六（11日）起，隨著璨樹抵達巴士海峽，東南部及南部地區有局部大雨及豪雨機率，且未來路徑不排除北轉，是影響發布陸上颱風警報的觀測重點。

氣象局指出，受到海陸風輻合作用，今晚（8日）至明清晨（9日），新竹以南沿海地區容易有零星短暫陣雨發生，上午就會恢復晴朗的天氣，午過各地山區及中南部近山區平地仍有局部短暫雷陣雨；各地高溫約33-35度，台東縣及花蓮縣縱谷易有局部36度以上的高溫出現，紫外線指數偏高，外出注意防曬。

「天氣風險Weather Risk」氣象主播謝翔宇表示，第13號颱風康森將持續向西，朝海南島方向前進，由於距離較遠，對台灣無直接影響；至於第14號颱風璨樹則發展快速，暴風圈相當完整，且強度已達中颱上限等級，預估明天有望轉為強颱。

璨樹未來將持續西行，約在週五、週六（10日-11日）通過巴士海峽，並在行進過程提升強度，對台灣東南部地區帶來影響。（氣象局提供）

謝翔宇指出，璨樹未來將持續西行，約在週五、週六（10日-11日）通過巴士海峽，並在行進過程提升強度。至於在這之後是否會「北轉」？則要看太平洋高壓是否有減弱有關，若暴風圈觸陸，就有機會發布陸警，但看明後天的預報資料會更清楚。

氣象局今表示，最快在明天晚上到後天清晨（9日-10日）這段時間針對璨樹發布海上警報，10日起受到颱風或外圍環流影響，東部、東南部及恆春半島出現陣雨，11日颱風最接近台灣，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春半島地區有局部大雨或豪雨的機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。