格魯曼(Grumman )的F-14雄貓戰機(Tom Cat)是航空史上的不朽傑作，雖然2006年就退出美國航艦甲板，但是戰機迷們永遠會懷念它帥氣的身姿。與F-14一同退役的還有它的專用武器：AIM-54 鳳凰飛彈(Phoenix)，這型飛彈是史上第1種長程射後不理空對空飛彈。這型飛彈非常巨大，因此有一個問題一直困擾戰機迷們，那就是為何從沒看過滿載6枚鳳鳯飛彈的雄貓戰機從降航空母艦出發？關於這個問題，幾名退役飛行員出面做了解答。

航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)介紹，F-111B在1964年確定研發失敗，使得格魯曼公司重新提出新戰機計畫，也就F-14，它也表現的比F-111B優秀許多，同時接手AWG-9大型雷達與武器控制系統，還有AIM-54鳳凰飛彈。美中不足的是，普惠TF-31渦輪扇發動機表現的實在不優。

但是，多虧了 AWG-9雷達，F-14成為1970~1990年代最強悍的遠程攔截機，可以遠程導引6枚鳳凰飛彈對付最具威脅的目標，美國空軍一直要等到AIM-120「先進中程空對空飛彈」普及之後，才具備類似的性能。

雄貓戰機有特別的薄煎餅機身，兩具引擎艙中間，有足夠大的空間可以攜帶4枚鳳凰飛彈，而可變翼轉軸的「肩膀」，也可以各攜掛1枚鳳凰飛彈，1枚AIM-54的重量是470公尺，6枚總重量超過2.8公噸，大約是AIM-7麻雀飛彈重量的兩倍。

這架F-14的中段，混合AIM-54鳳凰飛彈與AIM-7麻雀飛彈的配掛法。(圖/美國海軍)

但是攜掛6枚鳳凰的F-14，全部都是從陸地機場起飛的，因此長期以來，航空迷一直猜測，一架滿載6枚AIM-54 的 F-14，到底能不能降落在航空母艦上？

關於這個問題，前F-14飛行員大衛安德森( Dave Andersen)說，「關於這個問題，應要先問：掛上6枚鳳凰的F-14，還剩多少航程？」

「F-14A的標準空重為 4.2萬磅(約19公噸)，添加6枚AIM-54加上相應的派龍架，總大約要增加8700磅(約4公噸)，加起來的總重是5.07萬磅(22.3噸)，離最大起飛重量5.4萬磅太過於接近，又因為普通巡航需要有3300磅(約1.5公噸)的燃料，已達到最大起飛重量，對於普通的藍水行動來說，這已經到上限了，但如果真的需要如此的話，在戰時是可以做到。」

「但除了偶爾拍攝照片之外，通常不這樣做。我從來沒有帶著 6 枚鳳凰飛過。通常只攜帶2枚。在1987~89年，第1航空戰隊(CVW-1)的典型佩掛是2/3/2，也就是2枚鳳凰、3枚麻雀、2枚響尾蛇。」

這架F-14採用了最全面的佩掛法，4枚鳳凰、2枚麻雀、2枚響尾蛇、2支副油箱。(圖/美國海軍)

「此外，當年航空母艦彈藥庫裡的AIM-54也很有限，大概只有25枚，所以1架F-14的巡航也不會攜帶太多。」

「到了1988~1989年間，AIM-54A 被淘汰，取而代之的是不需要液態冷卻劑的AIM-54C。C型在許多方面都比A型好的多，儘管重量仍然相同。」

另一名F-14雄貓飛行員查克·亨特 (Chuck Hunter)說：「在 F-14D服役之前，我們的許多F-14A的基本重量已經超過4.3萬磅，使戰機的內載燃料量降至2千磅(0.9公噸)以下。F-14還有600發20公釐機砲的固定武裝，它們也會耗掉幾百磅。而且我們通常會安裝2~4枚AIM-9響尾蛇飛彈。」

「所以，安裝6枚AIM-54 ，將是一次非常特別的行動，除了不能掛其他飛彈以外，機砲砲彈也必須全部清空，只為了一場威力巡航，這樣的配掛模式真的不常見。」

「此外，後來的F-14D增加了偵察任務，機腹中軸安裝TARPS偵察筴艙，這批F-14就不能再裝AIM-54了，因為改裝工作改變了戰機的內部線路。」

亨特總結：「如果你真的需要增加一些 AIM-54 的能力，那麼更合理的裝載是：4枚AIM-54、2 枚 AIM-7、2枚 AIM-9，加2支外掛油箱，和600枚砲彈。雖然機上的燃料仍然相對較低，但非常可行。」