新北市幼兒園群聚事件持續延燒，新北市板橋某國小晚間向家長通知表示，因學校部分學生居住社區啟動居家隔離措施，並進行 PCR 檢驗等待結果中，學校今日傍晚接獲教育局通知，防疫工作為求謹慎，全校自 9 月 9 日起進行預防性停課(包含幼兒園學生)，至居家隔離者之 PCR 檢測結果為陰性之隔日起復課。

另外中和某國小今也通知家長，學校接獲通知，因有學生目前進行居家隔離，防疫工作為求謹慎，目前國小有1個班級及幼兒園全園將於9月9日起至9月11日預防性停課及澈底清消，其他班級目前均維持正常作息。校方強調，學校目前並沒有確診者，關於疫情，學校會依局端指示嚴謹求證。

板橋某國小表示，停課期間本校採取線上授課，依照課表進行，上課 30 分鐘休息 20分鐘，待確認復課時間後，會在校網首頁公布。

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