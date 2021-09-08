陳姓男大生的50字鮭魚名意外留名判決書。（翻攝司法院法學資料檢索系統）

一名蔡姓男子2020年間酒後持刀向3名男大生揮舞，依犯恐嚇危害安全罪，遭判拘役20日，得易科罰金2萬元。而特別的是，其中一名被害者男大生在「鮭魚之亂」時改名達50字，卻在還沒改回來之餘，就一舉留名判決書。

知名餐廳壽司郎於今年3月間舉辦活動，只要名字中有「鮭魚」同音同字者，即可享有全桌（最多6人）免費的用餐優惠，一連引起一場「鮭魚之亂」，不少民眾看中台灣現行法規可供改名3次，紛紛前往戶政事務所搶改名鮭魚，待活動後再改回來。

而其中，這名22歲陳姓男大生為此次活動中改名最長的民眾，全名為「陳○○(本名)有震天龍砲變身○○最專情(遊戲招式)於二零二一三月十四日與○○(女友姓名)穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，共有50字，怎麼也沒想到，還來不及把名字改回來，名字就登上了判決書，本人也哭笑不得。

一名陳姓男大生在3月間跟上鮭魚之亂改名叫「陳XXX鮭魚」共50字的姓名，卻還沒來的及改回，就意外名留判決書，讓他哭笑不得。（示意圖／Shutterstock）

判決書指出，此起事故發生於去年4月21日，蔡姓男子於新北市一處公園酒後鬧事，認為陳男在內的3名男大生挑釁他，便持水果刀向其揮舞，蔡男還一邊唸著，「阿華在哪裡」、「不要惹我」、「別走」等語，全案於今年4月20日由新北地院判決，依犯恐嚇危害安全罪，處蔡男拘役20日，得易科罰金2萬元。