今4架共機侵擾我西南空域 22:222021/09/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍深夜發布共機動態，1架運8-返潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區；空軍今天發布2次共機動態，合計有共機4架進我西南空域。 空軍下午發布共機動態，共軍2架殲-16機、1架運8-遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今天侵擾的機型，2架慢速機，2架戰機。 今3架共機侵擾我西南空域 日本川崎P-1反潛巡邏機衝出跑道 #空軍 #發布 #共機動態 #2架 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保二查扣仿冒商標食藥品 其中治療香港腳用藥竟已過期5年 15:162021/09/08 社會 Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 13:402021/09/08 生活 台灣工具機8月出口值 創今年以來單月新高 12:392021/09/08 財經 國泰航空解僱未打疫苗機組人員 員工憂公司「一刀切」 19:072021/09/08 兩岸 理科太太結婚5年認了和老公少聯絡 夫妻配偶欄現況曝光 08:472021/09/08 娛樂 彰化213校裝冷氣 拚年底完工 04:102021/09/08 地方新聞 Sony「玩美合手」旗艦機將上市 04:102021/09/08 時尚消費 8月進出口飆高 04:102021/09/08 財經要聞 三星摺疊雙機美麗登台 04:102021/09/08 時尚消費 柯文哲反綠共主路艱險 04:102021/09/08 時論廣場 歐美機場無罩作業 機師盼指揮中心採奧運模式稽核外站防疫 14:302021/09/08 生活 政治熱門新聞 顏寬恒這篇文高手出招 羅友志：這人要拜拜了 - 政治 看完政黨最新民調 他曝藍營2022可能出這大招 - 政治 看完蔡英文民調 名嘴斷言：她這招將失靈 - 政治 傳2022披藍袍轉戰高雄？ 高金素梅親自回應了 - 政治 郭正亮突換髮型？朱學恒無預警連發10照 網大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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