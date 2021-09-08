空軍深夜發布共機動態，1架運8-返潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區；空軍今天發布2次共機動態，合計有共機4架進我西南空域。

空軍下午發布共機動態，共軍2架殲-16機、1架運8-遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

今天侵擾的機型，2架慢速機，2架戰機。