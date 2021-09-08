味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠敲出本季第3轟。（味全龍提供）

味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠敲出本季第3轟。（味全龍提供）

味全龍隊8日繼續作客洲際，重回先發行列的洋投鋼龍5局無失分，加上重砲捕手吉力吉撈・鞏冠敲出本季第3轟，以7比4擊敗中信兄弟，中斷對戰兄弟6連敗。

鋼龍在5月初因手肘緊繃下二軍，直到8月20日才重返一軍賽場，從牛棚出發，近3場中繼出賽都有失分紀錄，2日面對樂天桃猿中繼2局失掉3分，今天重返先發行列。

龍隊打線在首局就給予火力支援，1出局後李凱威獲得四壞球保送，下棒的鞏冠一棒敲出全壘打，助隊取得2比0領先，3局上龍隊攻勢再起，靠著5支安打攻下4分，5局打完取得6比0領先。

兄弟則趁著鋼龍退場之際，在第6、7局各追回2分，8局下江坤宇從龍隊中繼投手呂偉晟敲安、許基宏獲得保送，形成無人出局一、二壘有人局面，但陳子豪、曾頌恩、杜家明接連遭到三振，兄弟再度留下殘壘，最終就以3分差吞敗。

鋼龍5局投球中只有第1局讓兄弟3上3下，第2局起局局都有讓對手上壘，4、5局更是都碰上滿壘的失分危機，但他都順利化解，傷後首度先發留下5局被敲6安，投出6次三振、4保送，無失分的成績，奪下本季第2勝（另有2敗）。

兄弟洋投羅傑斯上一場比賽中繼面對富邦悍將，繳出5局失1分好投，今天重回先發，但表現並不理想，6局雖投出7次三振，但也被敲7支安打，其中包含鞏冠的2分炮，失掉6分皆為自責分，吞下本季第4敗，本季首勝尚未開張。