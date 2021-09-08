為防堵新冠肺炎疫情，不少孩童被迫僅能線上學習。然而數位落差將讓更多原本就屬於弱勢的孩童，在疫情下受教育權利面臨更大的考驗。國際非營利組織「救助兒童會」（Save the Children）日前發布最新報告，預警在疫情、貧窮等多重因素影響下，全球有1/4國家的學校教育體制面臨崩潰。

根據救助兒童會最新研究報告，世界各國都迎接著疫情後重新返回校園，但是全球卻有1/4國家原本的學校教育體制面臨崩潰的危險。

該組織透過研究新冠肺炎疫苗接種率、氣候危機、實體受到攻擊、家庭可上網的學齡兒童比例等因素，綜合分析學校體系脆弱程度的排名。結果顯示有8個國家，也就是剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）、奈及利亞（Nigeria）、索馬利亞（Somalia）、阿富汗（Afghanistan）、南蘇丹（South Sudan）、蘇丹（Sudan）、馬里（Mali）以及利比亞（Libya）的學校體系被認為最脆弱，處於「極端風險」中；此外，葉門（Yemen）、敘利亞（Syria）、布吉納法索（Burkina Faso）、印度、菲律賓、孟加拉在內的40 個國家的學校體系則也面臨著高度的崩潰風險。

救助兒童會執行長Inger Ashing指出，大眾都已經明瞭在新冠肺炎疫情導致停課的情況下，最貧困的孩童將是受害最深。但令人悲傷的是，疫情只是讓孩童今日與往後的教育權受威脅的原因之一。在疫情之外，每年都有約7500萬名孩童的教育被迫中斷，其中影響因素包含氣旋、洪水、乾旱等氣候因素。與氣候相關的事件每年導致約5000萬民兒童需要離開家園；而在葉門、奈吉利亞等地的校園也持續面為恐怖攻擊的威脅。

從上述的報告結果來看，教育體系面臨崩潰的國家，大多都位在撒哈拉沙漠以南的非洲地區。大部分的發展中國家都面臨著一連串的危機，除了新冠肺炎疫情，還包含族群間的暴力、氣候變遷帶來的影響，以及極端貧窮等問題，讓人們越來越擔心會出現「失落的一代」。

依循救助兒童會研究的後續相關資料顯示，低收入國家的兒童對比富裕國家孩童，因疫情已失去一生中66%的上學時間。面對如此不平等的情況，救助兒童會認為，包含捐助者在內的國際社會必須要對於因國際間衝突、疫苗分配不均、氣候變遷等影響，對於這些更為弱勢的國家與族群負起責任。該組織提出近期在全球教育峰會(Global Education Summit)中，針對全球最貧困兒童的全球教育提高50億美元資金的目標未能在會中達成，就是一例。

根據世界銀行的紀錄，在全球新冠肺炎疫情高峰的2020年3月期間，有超過160個國家停課，全球超過15億學童的受教權受到影響。

聯合國教科文組織在7月份發表的「關於新冠疫情以致停課的國家教育政策調查」報告指出，因新冠肺炎而導致停課的國家中有1/3還沒有採取補救措施。聯合國兒童基金會全球教育負責人Robert Jenkins指出，在停課期間，遠距(線上)教學是許多孩子的生命線，但是對於最弱勢的孩童來說，仍舊是遙不可及。因此當務之急就是要讓孩子重返課程，且不能止步於此。