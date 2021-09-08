促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。前國民黨主席洪秀柱痛批民進黨政府，終將被人民看破手腳、黔驢技窮、自食惡果，同時他也呼籲蔡英文總統，加深社會的撕裂，挽救不了低迷民調，同時她也向黨內同志喊話，為蔣公說句公道話，並提出反制追殺的辦法。

洪秀柱8日晚間在臉書上表示，在台灣疫情起伏、疫苗短缺、人心不安、經濟蕭條的情況下，民進黨政府為了轉移焦點、操弄意識形態，公布了「中正紀念堂園區轉型方案」，要把先總統蔣公的銅像遷出中正紀念堂。

洪秀柱痛批，一個專門製造對立的執政黨，終將被人民看破手腳；一個只會販賣仇恨的政府，遲早會黔驢技窮、自食惡果，我們不僅譴責民進黨的隻手遮天、政治追殺，也唾棄違反法治及憲政原則的促轉會及黨產會等機構，「我們要正告蔡英文總統，加深社會的撕裂，不但無法解決台灣的困境，更挽救不了低迷的執政滿意度！」

洪秀柱指出，中國國民黨曾創建國家、捍衛國家、建設國家，先總統蔣公的功與過，自有其歷史定位，我們應以客觀、公正的視角評價，而非以用扭曲斷裂的史觀栽贓，她認為民進黨必須誠實面對歷史，停止用文化台獨洗腦下一代、更不該用抹黑污衊的反民主手段來打擊本黨。

洪秀柱也呼籲黨內同志，必須捍衛本黨的歷史正當性、為蔣公說句公道話，更要對民進黨的持續違憲追殺提出反制辦法，絕不能繼續麻木的坐以待斃。