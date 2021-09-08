新北幼兒園群聚病毒定序為Delta變異株，累計23人確診。前台大感染科醫師林氏璧在臉書表示「Delta確認進入社區」，以確診家長的Ct值來看，板橋某社區很可能是第一波現場。

幼兒園群聚今增7例，其中案16160埃及籍男性，8月4日入境檢疫，經PCR與快篩都是陰性，因太太小孩染疫，今日才確診，Ct值37.9。對此，林氏璧指出，埃及一家三口的Ct值都很高，其他幾個家庭的家長都很低，「看來有可能板橋此社區是第一波現場，隨後傳進此幼兒園」。

至於感染源是不是埃及爸爸境外移入的？林氏璧推論，該案入境檢疫曾通過2次PCR檢測1次快篩，本身也無症狀，有微小機率是偽陰性，而太太、小孩在8月25日發病，接著傳進幼兒園，時序上是合理的，但不排除有其他社區傳染鏈的可能，想釐清感染源還是要做定序。

林氏璧認為，當務之急是要釐清傳染範圍有多大，是否還來得及匡列住，「疫調，檢查，隔離都還在進行，可能還須要看Ct值變化，定序，抗體等綜合研判才能有答案」。

幼兒園群聚擴大成社區感染，新北市政府今（8）日緊急成立前進指揮所，板橋某社區大樓400餘名住戶下午已被通知，陸續送往集中檢疫所隔離。

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