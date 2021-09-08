美國購物旺季即將到來，許多零售業者擔心產品受航運供需瓶頸影響，導致產品嚴重延宕，最終在聖誕季時，不僅產品選擇性少，業者也被迫提升產品價格，以吸收高漲的成本，全球航商龍頭馬士基旗下港口和碼頭營運商APM Terminals表示，貨運供應鏈危機只有消費者需求放緩，才會有所趨緩，並強調「美國消費者需求激增是讓供應鏈承壓的原因」。

《金融時報》報導，港口和碼頭營運商APM Terminals執行長Morten Engelstoft指出，需求大增為貨櫃航商、供應商和物流公司帶來很大的壓力，龐大的貨量難以消化，進而形成了「惡性循環」。

美國7月進口產品較去年同期成長20%，比2019年同期增長11.5%，從去年下半年開始，美國消費者受到刺激措施的提振，整體消費需求大幅提升，也因此美國進出口成長比例所帶來的衝擊，遠高於其他地區。

Engelstoft稱，要緩解這樣的惡性循環，唯有降低不斷成長的消費者需求，給予供應鏈時間消化貨量，並分散這些需求，但這將需要一段時間來恢復，雖然港口基礎建設有待加強，但美國消費者的需求上升亦是讓整體供應鏈承壓的主因。

隨著時間越往美國、歐洲購物旺季推進，零售業者的備貨壓力也越來越沉重，貨運預訂平台Zencargo執行長Alex Hersham預料，需求將在明年農曆新年2月放緩，屆時航運業者有望能夠消化需求訂單，但也有高層示警，由於春節貨運量將會休息約4至6周，因此放緩的可能性很低。