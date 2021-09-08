大鵬灣國家風景區依中央流行疫情指揮中心至20日維持二級警戒相關指引原則，進一步針對帶客浮潛、水肺潛水、自由潛水及停車場等項目，放寬管制，即降載為80％。

鵬管處指出，在全程可配戴口罩情形下，目前已開放轄內海邊、沙灘及水域從事操作騎乘獨木舟、風浪板、SUP、水上腳踏車及衝浪等活動，並在非群聚情形、保持社交安全距離、活動前後配戴口罩原則下，開放浮潛及游泳，並得從事帶客潛水活動(包含水肺潛水、自由潛水及浮潛)，惟教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩。帶客浮潛每人每次指導人數降為8人(降載為80％)，水肺潛水或自由潛水每人每次指導人數降為6人(降載為80％)。

至於封閉型據點，包括大鵬灣、小琉球2處遊客中心及濱灣碼頭候船室，適度開放並限制容留人數上限，另非封閉型據點包括大鵬灣及小琉球海邊、沙灘、水域及轄內各據點全數開放，並開放船舶進出大鵬灣遊艇港區。

而大鵬灣轄內業者，包括鵬福及仁鵬2家遊湖業者、青洲賣店(豐盛食堂)、濱灣候船室賣店(丹堤咖啡)、帆船基地及潮口平台(戲湖咖啡)等業者，配合防疫指引原則提供遊客服務，餐飲管理依照衛福部規定處理。

此外，也開放80％停車空間供遊客使用，並於各據點主要入口設置實聯制QRcode，籲請遊客配合進場時自主實聯制，及務必遵守防疫規範，請遊客配合防疫措施戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離。