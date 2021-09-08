大陸男星王寶強2016年8月突然在微博痛心宣布與結婚7年的老婆馬蓉離婚，還稱妻子與他的經紀人宋喆有「存在婚外不正當的兩性關係」，震驚兩岸三地！事隔5年，王寶強就被大陸媒體捕捉到與一票好兄弟聚會的模樣，從散發出的氣質到打扮，整個人變化之大令人差點認不出來。

37歲大陸男星王寶強，6歲時開始學習武術，曾在嵩山少林寺做俗家弟子，法號「恆志」，後來在因緣際會下加入了演藝圈，草根形象深受大陸觀眾喜愛，還娶了西北大學校花馬蓉，生下一對寶貝子女，事業愛情兩得意令人稱羨。

王寶強形象草根深受大陸民眾喜愛。(取自王寶強工作室微博)

未料王寶強也難敵七年之癢，於2016年宣布與妻子馬蓉離婚，更痛訴馬蓉與經紀人宋喆有姦情，最終法院宣判雙方解除婚姻關係，兒子由王寶強撫養，女兒監護權則由馬蓉獲得，而宋喆更因涉嫌職務侵占罪，被判6年徒刑。

王寶強被拍到與好友聚會照，穿著與氣質變化之大，令人差點認不出來。(取自搜狐娛樂)

事隔5年後，近日大陸媒體捕捉到王寶強久未露面的身影。照片中王寶強在一票好友簇擁下走出酒店，頭戴禮帽，戴著黑框眼鏡，一身文青風的時尚打扮與他昔日純樸憨厚的模樣差很大，連粉絲都差點認不出來，直呼「告別馬蓉明顯自信了」、「還以為是徐崢」、「財富是個好東西，把人的氣質都磨變了」。