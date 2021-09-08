台灣Delta疫情再起，更在周三(8日)盤中證券圈傳出確診病例暴增，雖然證交所闢謠，但投資信心受到衝擊，導致台股盤中一度暴跌逾260點，權值王台積電拉尾盤，大盤跌幅收斂，終場收在17270點，下挫158點，成交值3210億元。前幾日拋售台股近百億元規模的官股終於回頭，創近3周來次高買超量。

台股自8月20日觸底後大反彈，截至9月3日上漲近1175點或超過7%，台積電股價最高反彈超過14%，外資近來也積極加碼台股，官股券商卻逢高調節，根據統計，上周五(3日)至本周二(7日)賣超合計99億元，台積電遭賣超70億元，萬海、中鋼分別被賣超6億元及5億元，加碼買超聯發科、聯電買超約6~7億元。

不過，根據八大官股8日買賣超表現來看，轉賣為買41.76億元，雖遠不及8月19日的買超133.94億元，仍是近3周以來最大買超量。

買超前10大標的，由高至低為：萬海、中華電、茂達、富邦金、鴻海、長榮、玉晶光、台勝科、聯電、旺宏。其中，萬海被買超5.47億元，中華電買超3億元，茂達買超2億元，其餘標的均有買超億元以上規模。

賣超前10大標的，由高至低為：台積電、陽明、景碩、聯發科、世芯-KY、第一金、晶焱、台灣大、晶心科、中信金，其中，台積電被賣超6.71億元，陽明賣超2.93億元，景碩、聯發科、世芯-KY賣超量均在億元以上。