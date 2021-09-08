新冠肺炎病毒中的Delta變異株肆虐全球，引爆多起「突破性感染」，讓追加施打第三劑，以及是否需要新世代疫苗等持續成為議論話題。如今已有一支新冠肺炎（COVID-19）疫苗 NVX-CoV237在手的生技大廠Novavax宣布，旗下結合流感疫苗與新冠肺炎疫苗的新疫苗將展開初期臨床試驗，其效果令人好奇。

《路透》報導，Novavax稍早前宣布，他們旗下結合流感疫苗與新冠肺炎疫苗的全新疫苗「NanoFlu/NVX-CoV2373」將展開初期臨床試驗。根據他們所提出的臨床前研究結果顯示，新疫苗對於A型、B型流都能引起很高的免疫反應，不僅如此對於導致新冠肺炎(COVID-19)的SARS-CoV-2也能產生防護力。

在此之外，Novavax所研發的新冠肺炎專屬疫苗NVX-CoV237，是蛋白次單位疫苗，與我國高端、聯亞的新冠肺炎疫苗採用同樣技術，但據悉還運用奈米顆粒技術和佐劑兩項專利技術。根據該藥廠在6月提供的3期臨床試驗數據，整體效力高達90.4%，能100%預防重症；且對於新冠肺炎當前流行的變異株，也就是英國變種(Alpha)、南非(Beta)、巴西(Gamma)及印度(Delta)變異株效力達93%，是新冠肺炎疫苗中備受期待的一款。我國也已透過COVEX平台向Novavax訂購疫苗。