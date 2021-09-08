「海銘寬玉」以「非非想」職人別墅為定位，提前設想生活中的需求，吸引很多科技人購屋。（盧金足攝）

台中市沙鹿區因交通、商業建設發展完善，吸引眾多建商跨區推案，插旗沙鹿等海線地區新建案。（盧金足攝）

8年級生海銘建設董事長特助黃柏勝，打造「海銘寬玉」，發揮「兩秒建築」精髓，如同與陌生人邂逅那兩秒的機緣一樣，關鍵就在兩秒之間。（盧金足攝）

很多科技大廠進駐中科，提供就業機會多，也帶來購屋人口。（盧金足攝）

8年級生的海銘建設董事長特助黃柏勝，大學時就對沙鹿很熟悉，了解該地生活圈的機能，規畫「海銘寬玉」透天別墅建案時，以父親的「兩秒」哲學，發揮「兩秒建築」精髓，如何蓋出令人眼睛為之一亮的好房子，就像與陌生人邂逅那兩秒的機緣一樣，可以快速留下驚艷的好印象，關鍵就在「兩秒」之間。

能在「兩秒」瞬間獲得購屋者的眼球效應，不只外觀增加回頭率，內在更是心之所屬的奉要因素，27歲的黃柏勝，與時下被認為「草莓族」的年輕人不一樣，對建築的品質和工法，強調「堅果族」精神，以海銘建設歷來的作品比較，外觀與內在拒絕複製貼上，從室內到廁所衛浴，以建築特色和使用者量身打造。

「兩秒內就要讓購者屋印象深刻」，他直言「每一棟建築，軟硬體都挑一樣的是懶惰」，要讓住屋者覺得房子有自己的特質與品質。

台中市以清水、沙鹿以及梧棲為主的海線生活圈，近年來因國際級大型百貨商場、遊樂園進駐營運，加上鄰近中科與台中工業區等科技園區，帶動房市需求，沙鹿地區新推案的透天別墅，不只電梯設計、規畫雙車位，房價比在市區購買社區大樓實惠，吸引科技族群，有天有地的透天別墅產品，購屋選擇一枝獨秀。

台中市沙鹿區因交通、商業建設發展完善，不僅成為中科購屋首選，吸引眾多建商跨區推案，插旗沙鹿等海線地區新建案，也成為房市新熱區。

中科光電與半導體產業表現亮眼，人口紅利帶動周邊房屋需求激升，長期深耕台南的海銘建設，將推案戰線擴大至中部，思考中部市場缺的不是房子，而是一種講究的品質生活，沙鹿首推新案「海銘寬玉」以「非非想」職人別墅為定位，提前設想生活中的需求。

海銘建設表示，在房地產的戰國時代，回歸到認真蓋房子的初衷，打造一棟讓人想要住的房子，才是建築與品牌歷久彌新的要素，啟動二代接班計畫，已在十四期購入土地，布局中部房產市場。

沙鹿地區的建設近年來市府重兵部署， 台中美樂地公園推進到外埔、大甲、大安、沙鹿及清水區共8座共融公園，沙鹿核心商圈包括車站、家樂福、大學城、中科、日本三井集團OUTLET PARK，台灣大道、國道一號、三號交通便利。

黃柏勝表示，「海銘寬玉」傳承匠師的精緻工藝、創新現代的建築思維，從基地、外觀、棟距、景觀、機能等面向，提出改變別墅生活的十種建築思考，師法大自然精神，自然舒適的別墅生活，在後疫情時代成為新興防疫宅。