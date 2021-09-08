隨著全台疫情升溫，面對即將到來的中秋連假，各縣市紛紛祭出中秋烤肉防疫規範，禁止民眾在戶外和公共區域烤肉，引發各界關注。不過，前立委沈富雄表示，現在萬家烤肉萬家不香，並指問題不在於烤肉，而是在群聚，他更建議台北市可以開放河濱公園烤肉，但要加大彼此之間的間隔距離。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，這就是縣市首長防疫過當，現在萬家烤肉萬家不香，有什麼好稀罕的，問題不在烤肉，問題在群聚，他更指出，自己以前在競選拜票時，「他們都非常集中，這一家跟那一家之間，你轉都轉不過來」。

沈富雄認為，台北市河濱公園大可開放，並建議可以畫格子，讓間隔距離大一點就好了，「只要社交距離夠」。不過，沈富雄也十分疑惑，指現在新的規定說，飲食可以不戴口罩，「那我拿一杯咖啡，從路這邊喝到那邊可以嗎？我一直想不通，戶外飲食可以不戴口罩，我聽了很高興，但我不太敢試。

此外，目前台北市尚未宣布要開放或禁止戶外烤肉，對此台北市長柯文哲表示，其實慢慢要適應新常態，現在什麼都不要做，要安全的話，乾脆每天在家打坐，「政治就是很假掰」，不太喜歡那樣。

同時，中央流行疫情指揮中心預計持續延長至9月20日，但隨著中秋連假將至，到底能不能烤肉？指揮官陳時中日前表示，根據這幾天檢驗結果來看，先維持7天觀察期，至於有醫師認為要觀察到9月18日，這都要持續觀察。