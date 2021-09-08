不少二輪愛好者喜歡改車增進機車性能，最常見的莫過於捨棄原廠的靜音排氣管，換成聲音極大的管炸街，就有網友在批踢踢發文，指出半夜遇上5位年輕騎士，心想大概又是改管屁孩，結果走近一看才發現這幾位年輕人只有裝燈飾，保留了原始排氣管，讓他頓時心中一陣欣慰。

這名網友7日在批踢踢八卦板發文，內文指出，半夜在超商外面遇上5位年輕人，聽對話一行人似乎是要去跑山，原PO心想，「應該又是改管噪音車屁孩」。

原PO走近一看一行人的機車，果真每台機車上都裝上了五顏六色的燈飾，結果視線向下一瞄，眼前的畫面讓原PO大吃一驚，因為每台機車都維持著原廠而非吵鬧又花俏的排氣管，而5位年輕人發車後，也靜悄悄地離去，讓原PO頓時一陣欣慰。

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「安靜不改管，值得嘉許」、「他們識貨，原廠管最耐用」、「有水準的屁孩值得嘉許」、「沒改管就是優質屁孩」、「最高品質靜悄悄」、「這篇好溫馨」、「好屁孩來著」。

據新北市政府公開資料顯示，合法的改裝車只要通過噪音檢驗，就不會違法噪音管制法，民眾也可以選用有「環保署噪音檢驗符合管制標準」驗證的排氣管，以免遭告發，不僅荷包失守，還得改回原廠配置。