在2005年愛知縣舉辦世界博覽會之後，大阪將在2025年接棒2023年舉辦城市布宜諾斯艾利斯。展望2025年大阪世博會(Expo 2025 Osaka)，大阪知事發下宏願，期待2024年飛天車就能升空，朝向在大阪灣實際應用為目標來邁進。

吉村大阪府知事「2025年大阪万博で、空飛ぶ車の社会実装を実現させたい」

綜合外電報導，日本大阪府知事吉村洋文在今日記者會中表示，將與載人飛行器開發企業SkyDrive締結合作協定。SkyDrive、大阪市政府與大阪府政府預計將在14日正式締結三方協定，並基於協定來發展飛天車實驗，並向市民進行飛天車的必要性、重要性的宣導公關活動。

面對飛天車即將到來的未來，吉村洋文期待飛天車可以在空中俯瞰大阪古蹟(百舌鳥古墳群及古市古墳群)；而在災害發生時也可以善用作為運輸工具。他也認為，飛天車若要升空，勢必要放寬相關規定，而他盼望載人飛天車升空能在大阪實現，展現了日本人追求科學研發的企圖心。

據了解，SkyDrive是由日本豐田汽車出身的技術人員所創立，主要鎖定開發無人車以及物流無人機等相關業務。根據該公司在2020年的試驗結果，在豐田測試場公開測試所研發的飛天車，成功飛行4分鐘。SkyDrive所研發的SD-03飛天車是全球最小能垂直升降的汽車，可載一名司機，四角裝有電動馬達來驅動八個螺旋槳。飛天車長寬約4米，高度約2米，時速最高可達50公里，可飛行5~10分鐘。

經典科幻電影《回到未來2》(Back to Future Part II)劇情講述穿越到2015年的情節，片中多項場景都已在你我的生活中實現，包含視訊電話、無人飛行器等。其中，大阪知事期待2024年升空的飛行車，也在片中出現！就此來看，電影中情節可望在很接近的未來，成為日本大阪市民的日常。