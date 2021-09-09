網路正妹An之前因在高鐵上跪地安撫哭泣乘客，被封為「天使乘務員」，不只長相甜美，身材更深藏不露，近日她在社交平台曬出福利美照，一個彎腰下車，有料身材全露餡，讓粉絲全被電暈。

An在IG發文，表示最近看了《俗女養成記》學到一句新台語「衝組」，俏皮說：「剛好符合我飄丿的個性」，附上的照片中，她就特意收起平常的甜美笑容，用凶狠表情盯著鏡頭，可吸睛的是，她穿著一件低胸方領上衣，在一個彎腰下車的瞬間，讓她的渾圓雙峰幾乎快掉出來，搭配下半身穿著短褲，露出修長美腿，好身材完全變成全文亮點。

另外，An還拍了全身穿搭照，她站在鏡子前自拍，不只正面大低胸，背後領口也開不小，露出一小片美背，尤其一個側身Pose，秀出前凸後翹的S曲線，完美比例搭配她甜美笑容，直接電暈一大票粉絲，暴動狂讚「那麼美麗可以嗎」、「水尬」、「我還以為現在有車展咧」、「太美了」。

An有次在高鐵上發現一名女乘客情緒不穩、不斷流淚，立刻蹲下身安撫對方並替她擦淚，過程長達近1小時，暖舉被讚人美心也美。而An被挖出社群帳號爆紅後，就發現她私下熱愛運動，重訓、游泳、攀岩、爬山、潛水、衝浪、滑板等多種運都難不倒她，整個人散發運動陽光美，不只男粉眾多，女粉絲也不少。