台灣民意基金會今（8）日公布最新民調，針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等三位當紅政治明星進行「感情溫度計」調查，其中人氣最旺的是侯友宜，69.75度；第二則是陳時中，61.26度；第三是柯文哲57.41度。對此，前民進黨立委郭正亮直言，去年還沒有疫情，但疫情爆發後，疫苗不夠民眾接種，還有人一度阻止民間企業和慈善團體去買BNT疫苗，這當然會讓大家嚇到。

《台灣民意基金會》8日發布「牽動台灣未來政局走向的3個人」民調報告，以100度表示最強烈好感、50度表示沒什麼感覺、0度表示最強烈反感。結果顯示，相較去年5月民意調查，台灣民眾對他的感覺從87.78度降至61.26度，且感情溫度51度以上的人，減少33.3個百分點，若以1個百分點19.5萬人計算，代表對陳時中有好感的減少650萬人；而對陳時中感情溫度49度以下者，與去年5月相比增加21個百分點，顯示台灣民眾對陳時中反感度增加，有超過400萬人對陳時中有反感。

郭正亮8日上《中天》政論節目「綠也掀桌」，談及台灣民意基金會8日公布的好感度民調，主持人許甫問郭，「為何陳時中在台北市的好感度流失這麼多？」郭正亮表示，目前來看，陳時中好感都還有接近6成不算低，但他最大問題就在於，去年國內還沒有什麼疫情，今年大家才開始深入瞭解防疫和疫苗有多重要，尤其是5月疫情爆發大規模感染後，大家才嚇到，這當然會連帶影響到陳時中的民調。

【綠也掀桌】Delta傳播力驚人 李秉穎喊別慌「口罩當疫苗」認全國打兩劑不可能！ 陳時中好感度流失650萬人｜郭正亮 ！@中天新聞 完整版 20210908

郭正亮還說，若從事後來看，尤其是疫苗，政府內有人還一度阻止民間企業和慈善團體去買BNT疫苗，且目前莫德納疫苗也沒來，AZ也在等，怎麼會有這種政府？若沒有民間買的這1500萬劑疫苗，台灣現在該怎辦？

此外，對於「外界曾傳聞陳時中2022可能選台北市、桃園市長」，郭正亮認為，他去選桃園市可能比較有機會，但是台北市比較難。主持人再問，「若是陳時中自己有起心動念，有可能已經在準備嗎？」郭正亮說，「我不認為他有起心動念，我個人判斷，陳時中本來最想選的應該還是台北市，但台北市的民調也是最容易變動的，很容易反應在各種議題上，像是今年底的4大公投，萊豬民進黨就是必輸的，這種議題就會傷害到他」。