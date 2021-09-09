根據《財訊》報導，面對外資排山倒海的看空賣壓，台積電也終於出手喊漲，力保在2025年之前，達成「年複合成長率10%到15%」，以及毛利率「力守5成以上」2大目標。

《財訊》報導指出，8月25日，多家IC業者收到台積電漲價通知，媒體紛紛報導，台積電成熟製程價格將調漲2成，先進製程價格將調漲1成的消息。

《財訊》分析，台積電身為全球晶圓代工龍頭，動見觀瞻，去年光是產能分配，少分給了全球汽車大廠，就引來美、德、日政府的強力關切。這次台積電漲價決策背後，更藏有好幾層重要的策略考量，台積電漲價，會如何影響全球IC設計供應鏈及電子產品價格，更受到矚目。

根據《財訊》報導，台積電這一次調價的方式分為幾個層面，第1，針對新增產能或有額外需求者價格調漲15%到20%；第2，針對過去供應價較低的客戶調整價格。第3，要簽新的供應長約，從最成熟的8吋產能到7奈米，全面漲價。Morgan Stanley分析，台積電這一次平均銷售單價（ASP），大約增加5%到10%左右，而且是愈成熟製程漲愈多，愈先進的製程漲得愈少。

一位收到台積電漲價通知的IC設計公司主管證實，「不是馬上漲價，是漸進式的調漲，也不是全線調漲，這是一個持續幾年的計畫，有些公司是逐季調整，每個產品項目有不同的漲幅。」

《關鍵1》拿回市場主導權

摩根大通估計，台積電明年毛利率維持5成以上，如果把擴廠，增加先進製程產能的影響考慮進去，「以美元計價，台積電2022年營收將增加14%。」

為什麼愈成熟的製程調漲愈多？《財訊》分析，IC設計公司主管透露，「現在聯電的8吋產能已經比台積電更貴。」業者表示，目前最缺的8吋晶圓產能，台積電1片賣2800美元，聯電卻已超過3000美元，明明台積電的品質和交貨速度，都優於競爭對手，「即使調漲價格之後，台積電的8吋晶圓價格仍會低於或跟競爭者差不多。」但聯電認為，漲價後，台積電28奈米價格仍高於聯電。

IC設計公司主管接受《財訊》採訪時透露，2線晶圓廠每季會把數百片晶圓產能拿出來拍賣，用意可能是測試市場熱度，「沒想到喊價喊到4000美元1片，還是很快就被搶光。」顯示市場還是很搶手。

《財訊》報導指出，而面對競爭者毛利率節節上升，但台積電今年卻因為遲遲未漲價，不僅造成產業龍頭價格比2線廠低的怪現象，從毛利率來看，第2季落在50%，更較前一季下滑1.4個百分點。

《關鍵2》鞏固獲利引擎

此外，台積電總裁魏哲家過去的戰功之一，就是成功大幅提升成熟製程的獲利能力，他在經營成熟製程的表現，跟擅長先進製程研發布局的董事長劉德音，形成完美搭配。這次漲價，也藏有台積電發展成熟製程的策略。