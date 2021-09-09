林昆穎

豪華朗機工共同創辦人，華麗邏輯有限公司創意總監。跨域藝術家、文化導演與策展人，專注於當代議題論述、創意組織營運、藝術產業連結與科技表演編導。近年擔任「2021 台北白晝之夜」藝術總監、「2021 台灣文博會」總策展人。

公共藝術作品和藝術活動不僅改變了城市的風貌，也讓城市充滿迷人的氛圍。近年來由法國傳至各地的「白晝之夜」活動，拓展藝術展演的空間與時間，帶動另一波城市夜間藝術風潮，透過「台北白晝之夜」策展人林昆穎的帶領，讀者除可見本屆線上活動的重點內容， 也能深入了解公共藝術的價值。

公共藝術是讓藝術走入生活的絕佳方式， 林昆穎認為好的公共藝術作品，對於連結居民與城市，有著重要的記憶與情感功能，他說：「我覺得公共藝術對城市而言，是非常重要的第一線美學，好的作品無論就顏色、尺寸、材質或議題選擇，都應考量與周遭環境的關係，而不該是突兀的裝飾品。」

林昆穎曾四度前往法國巴黎參加白晝之夜活動，他對於這樣一個每年僅發生於一個夜晚，卻吸引了全城民眾參與的藝術活動感到印象深刻。「巴黎本來就是一個思辨的城市， 這裡的居民平日就喜歡互相辯論、討論想法， 而法國的白晝之夜結合了歷史場館、文化場域和當代藝術，在自由參與的前提下，大家就是花一個晚上的時間隨意逛逛，一邊探索城市的角落，也一邊得到思想的刺激。」

白晝之夜被引進台北後，不但為本地新增了一場以夜與城市為題的藝術創作嘉年華， 也讓大眾對公共藝術的形式有更多認識。林昆穎解釋，公共藝術的定義十分廣泛，除了實體作品，舉凡聲音、行為或表演藝術，乃至組織社造行為，只要是「與人的行為有關」的藝術活動，都可以納入公共藝術的範疇。

今年的台北白晝之夜雖因疫情考量而轉至線上舉辦，但就連結城市居民的前提而言， 也不失其公共藝術的本質。「今年在線上，我也是要把這12 個小時認證為珍貴的12 小時。你願意給自己多少時間進入這個結界，成為這種集體體驗的一員？」在這個限時呈現的「網路城市」裡，除了活動直播，大家還可以共創歌曲、進行多種即時互動，他感性地說： 「白晝之夜的精神是『看見城市、當代藝術、自由參與』，歷年來一年一夜召喚城市的醒覺。而線上有無限連結的幻想，我們一樣自由不睡。」

林昆穎認為，如白晝之夜這類的公眾藝術活動，不僅提供感官上的愉悅經驗，若深究每件作品的創作脈絡，都帶有深刻的議題性， 可以引發觀眾對於生活的反思。每個人可以自行決定體驗的深度和時間的長短，而參與活動的共同回憶，都再次深化了大家同為城市居民的經驗與情感。

林昆穎強調公共藝術無論形式，都是形塑城市文化的重要因子，而「公共藝術設置辦法」規定自今年開始，重大工程項目都得撥出總成本1% 的經費投入公共藝術，他樂見這樣的發展，期待台北市能藉由這樣的資源挹注，創造出更多用心的作品，打造專屬台北的生活體驗，如同曾立於台北車站的裝置藝術〈夢遊〉（俗稱「鳥人」），目前雖已移除， 但已成眾人心中不滅的回憶，「大家相約在『鳥人』前見面，也有人靠它辨認方位，當藝術品成為共感的記憶，故事會在裡面發生。」

結合情感、用心設置的公共藝術作品，不僅創造城市景致，也能串聯過去與未來的生活故事，深化居民對當地的認同感。（攝影／顏涵正）

Chill大使推薦─城市的藝術夜生活

結合情感、用心設置的公共藝術作品，不僅創造城市景致，也能串聯過去與未來的生活故事，深化居民對當地的認同感。而融合燈光裝置的作品，在暗夜裡還能創造另一種有趣的視覺體驗，讓我們跟著愜意大使林昆穎的腳步，看見夜台北藝術、迷人的一面。

# 強調環保的創意光源

日光域

台灣電力公司作為台灣主要的供電單位， 在藝術創作團體「豪華朗機工」心中即如強大的太陽，提供源源不絕的光與電。為了呈現太陽的意象，創作團隊蒐集當地居民的老舊燈具，悉心拼組成一個巨大的圓形，並懸掛於大樓外牆，夜晚行經此處，即可看到這顆太陽富有變化地閃爍著。

林昆穎認為這是一件非常成功的公共藝術合作案，除了在掛設之際獲得委託單位台電的全力支持，也讓舊物再添第二生命，符合永續精神。這件作品完成於2016 年，至今仍有專責人員定期維護，讓他感到印象深刻。

藝術作品〈日光域〉是以回收燈具組成，兼具地方記憶與環保精神。（攝影／ Vivienne Lin）

地點：日光域

地址：台北市中正區羅斯福路三段242 號（台電大樓正門外牆）

時間：亮燈時間為18:00-22:00

# 兼具休憩功能的景觀設施

北投公園噴水池

巧妙的公共藝術設計，不但可以營造宜人景觀，有時也能成為供民眾休憩的處所。林昆穎指出，北投公園入口處的景觀噴泉，早先為電影《向左走・向右走》的知名場景， 整修後重製的噴水池，造型現代，12 組噴頭形成的噴泉設計，以水柱的高低層次創造視覺上的變化，更添景觀意趣。

這座噴水池每天自早上9 時至晚上9 時， 每兩個小時進行一回水舞演出，民眾不僅可以日間遊賞，夜晚亮燈後，搭配多彩燈光的水舞效果，白天與夜間各有巧妙，這樣的作品無論是大人或小孩，都能藉由視覺體驗感受其樂。

地點：北投公園噴水池

地址：台北市北投區光明路、中山路入口處

（ 因應防疫暫不開放，視疫情狀況調整）

時間：亮燈時間為18:00

# 日以繼夜訴說的動能故事

大橢圓

動力藝術代表人物赫穌斯・拉斐爾・索托（Jesús Rafael Soto），常用鋁或鐵製材料，藉線形排列，製造水涓紋般的視覺效果。隨著觀者的腳步移動，這些線條會產生類似切割眼前畫面的震動效果。赫穌斯受台灣中油股份有限公司之邀，採用紅色與黃色的鋼管， 以高低錯落的方式，創作出垂吊於空中的巨大橢圓形構物，希望觀者在行走間抬頭仰視作品時，會因觀看角度不同，而產生動態的錯覺，傳達中油作為能源與動力來源的意象。

林昆穎認為這個作品以極簡的橢圓造型， 呼應大廳空間與天花板的弧線，無論就比例或是造型而言，都達到與空間融合的效果。尤其夜晚從戶外觀視，在大廳燈光照映下， 另有一種令人屏息的美感，他說：「對比的顏色，能在夜晚帶來震撼與大器的凝視感， 讓人不禁為它駐足停留。」

地點：大橢圓

地址：台北市信義區松仁路3 號（台灣中油股份有限公司）

時間：因節能考量，夜間場地對外租借時才會亮燈，時間不定（因應防疫暫不開放，視疫情狀況調整）

在燈光映襯下的噴水池，有著與日間不同的趣味與風情。（攝影／曾健銘）

赫穌斯・拉斐爾・索托的作品舉世聞名，這次為中國石油公司特製作品，在空間中創造出凝視的焦點。（攝影／羅珮菁）

讓生活空間更美好的公共藝術

公共藝術作品形式多元，在藝術創作者的巧思下，除了有助連結居民的共同記憶，也能美化城市空間。《台北畫刊》精選幾處不可錯過的作品，讓大家在步行城市之際，也能關注這些點綴城市的亮點。

# 巧轉建築細節為藝術元素

樹文藏心、09-04.S、心心相印

藝術家的巧思，能讓市容展現截然不同的樣貌。知名策展人胡朝聖在台北市內湖區文心日日社區落成後，受邀為社區進行藝品規畫。他發現有一處建築外牆，因實際需求而有管線外露的情形，於是特別邀請藝術家蔡坤霖，以他經常使用的水管為媒材，為這個角落製作作品〈樹文藏心〉，不僅反映藝術家的個人特色，也巧妙的讓原本有損美觀的污水管線融入成為作品的一部分。

除此之外，胡朝聖也帶入藝術家林建榮的作品〈09-04.S〉和黃沛瀅的〈心心相印〉， 讓這裡的戶外空間，儼然成為一座小型戶外美術館，不僅能增添附近居民的生活意趣， 整體市容更多了幾分藝術氣息。

地點：樹文藏心、09-04.S、心心相印

地址：台北市內湖區民權東路六段180 巷42 弄1-15 號外圍

蔡坤霖以水管為媒材進行創作，巧妙地掩蓋了有礙美觀的外露管線。（圖／蔡坤霖）

黃沛瀅喜歡以金屬做出具編織感的雕塑品。（圖／黃沛瀅施承澤藝術創作）

# 與樹齊美的貼心創意

魚木的心跳

人為的藝術創意與自然的植栽美感，經由適切的安排，能為城市打造出舒心角落。羅斯福路三段巷內有一棵台灣少見的加羅林魚木，為了保護這棵老樹，台灣電力公司主動拆除圍牆、遷移電力設備，並在樹下設置可供休憩乘坐的不鏽鋼裝置藝術品〈魚木的心跳〉，不但讓樹木有了安全、自由的生長空間，與景觀相融合的藝術作品也成為周邊居民休憩的角落，刻畫出美好的城市生活面貌。

地點：魚木的心跳

日期：最佳賞花期為4 月

地址：台北市大安區羅斯福路三段283 巷30 號

# 陪伴都會生活節奏的當代觀點

台北漫遊

台北的都市生活，在外國藝術家眼中是什麼樣貌？英國藝術家朱利安・奧培（Julian Opie）將台北市車水馬龍、行人來去匆匆的印象，帶入這件專為台北製作的〈台北漫遊〉（Walking in Taipei）作品中。以都會人的穿著為人形繪製參考，在LED 屏幕上以不分晝夜持續行走的動態人影，訴說台北日夜不休的都會故事，也讓無論何時經過此處的行人，都能因藝術品的陪伴而不覺孤單。

地點：台北漫遊

地址：台北市大安區市民大道三段178 號前

老樹與不鏽鋼藝品相輔相成，為城市塑造了一處舒心角落。（攝影／ Vivienne Lin）

英國藝術家朱利安・奧培的〈台北漫遊〉，反映他眼中的城市生活節奏。（圖／忠泰美術館）

本文作者： 林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊9月號644期》)